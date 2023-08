Genova – Blitz della polizia locale sulla spiaggia libera di Pegli contro degrado e spazzatura. Dopo la denuncia dei cittadini, pubblicata da LiguriaOggi.it è scattato l’intervento della polizia locale che ha inviato diversi agenti sulla spiaggia a identificare chi la usa come deposito per lettini e sdraio e chi abbandona rifiuti e oggetti ingombranti.

A darne notizia Lorella Fontana, vice presidente del Municipio VII Ponente e consigliere comunale della Lega.

“In riferimento ai ripetuti episodi verificatisi sulla spiaggia di Pegli – srive Fontana – nonché nella mattinata di ieri in Piazza Rapisardi, in cui si ravvisa un anomalo accumulo di oggetti indistinti, porto a conoscenza che non si tratta di una inadempienza di Amiu o delle Istituzioni, ma del disagio sociale di 5/6 individui identificati e sanzionati dalle forze dell’ordine.

Per quanto riguarda gli sgomberi, più volte effettuati nel corso di questi mesi, dopo segnalazioni da parte di cittadini, ho sempre sollecitato le Autorità preposte ad intervenire e, in un importante spirito collaborativo, per le quali ringrazio il Comando del Distretto, gli Agenti di PL e l ‘ Assessore Gambino con il quale il rapporto è costante, nonché gli operatori Amiu che in sinergia con la PL si sono ripetutamente attivati a smaltire le varie masserizie presenti, rispondendo prontamente alle mie richieste.

Non ultima, proprio questa mattina, come si evince dalle foto, è stata effettuata l’ ennesima pulizia degli spazi, dopo un blitz programmato dalla Polizia Locale.