L’ondata di maltempo che ha interessato la Liguria continua a portare nuvole e temporali, anche di forte intensità. Un graduale miglioramento è atteso per la giornata di martedì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 28 agosto 2023

Giornata fortemente perturbata. Forti rovesci anche a sfondo temporalesco saranno possibili già dalla nottata. In particolare tra savonese di levante e Tigullio non si escludono fenomeni persistenti e duraturi in grado di portare locali situazioni di criticità come allagamenti urbani, smottamenti ed ingrossamento dei rii minori.

Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto con i fenomeni che dovrebbero perdere un po’ di consistenza ma localmente saranno sempre intensi a tratti. Fenomeni in generale più deboli sull’imperiese.

Venti moderati da sud-est sul levante, da nord / nord-est sul ponente. Rinforzi a forte nel pomeriggio da nord tra savonese e genovese di ponente.

Mare da mosso a molto mosso sotto costa. Fino ad agitato al largo.

Temperature: in calo.

costa: minime +18°C/+23°C ; massime +23°C/+26°C

entroterra: minime +9°C/+20°C ; massime +14°C/+23°C