Genova – Sono entrati a Forte Begato trovando il cancello aperto ma quando sono tornati per uscire hanno scoperto di essere stati chiusi dentro. Disavventura a lieto fine per una famiglia genovese salita sulle alture per cercare di sfuggire alla canicola e per scoprire le bellezze poco conosciute delle fortificazioni. Arrivati all’ingresso di Forte Begato hanno trovato aperto ma dentro stavano lavorandoi volontari che tengono pulito ed in ordine e che, una volta terminato, hanno chiuso il cancello e se ne sono andati.

La famiglia ha scoperto di essere stata “intrappolata” ma senza farsi prendere dal panico hanno chiamato i vigili del fuoco che sono arrivati e li hanno velocemente liberati.