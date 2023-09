Genova – Paura, questo pomeriggio, all’interno dei giardini Lamboglia di Marassi per le fiamme divampate in un cumulo di sterpaglie che si è propagato ad un’area con foglie ed erba secca.

L’intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ed è giallo sull’origine del rogo che potrebbe non essere “casuale”.

Si pensava ad una cicca di sigaretta lanciata per errore ma c’è chi racconta di aver visto dei ragazzini che scappavano proprio mentre si sviluppano le fiamme.

Da tempo, nei giardini Lamboglia e in quelli intitolati al poeta Sanguineti, vicino alla scuola elementare Fanciulli circola un gruppetto di teppistelli che rompe i giochi dei bambini e si diverte a “fare i bulletti” con altri bambini e ragazzetti.

Le molte segnalazioni non hanno fatto aumentare i controlli richiesti dai residenti e dai genitori dei tanti bambini che frequentano i giardini.