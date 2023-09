Un primo cedimento dell’alta pressione determinerà nei prossimi giorni l’arrivo di correnti meridionali nei bassi strati e un aumento generale della nuvolosità sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 12 settembre 2023

In mattinata prime velature in transito da sud-ovest verso nord-est mentre tra Genovese e Savonese inizierà a comparire qualche nube di tipo basso.

Nel pomeriggio questa nuvolosità presente nei bassi strati tra Genovese e Savonese andrà gradualmente aumentando, mentre sul resto della regione ci aspettiamo ancora cieli sereni o al più velati.

Venti: deboli o al più moderati dai quadranti meridionali.

Mari: quasi calmo o poco mosso.

Temperature: stazionarie le minime, in lieve calo le massime.

costa: minime 18°C/22°C ; massime 23°/27°C

entroterra: minime 6°C/15°C ; massime 22°C/28°C