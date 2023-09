Badalucco (Imperia) – E’ ancora in corso l’incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio di ieri lungo le alture di Sanremo. Nonostante le operazioni di spegnimento siano iniziate fin dalle ore 14:00, la situazione non è ancora rientrata alla normalità.

Per questo motivo, si è reso necessario l’intervento di un canadair, oltre che di due elicotteri che sorvegliano la zona. Al momento le fiamme non hanno interessato le zone vicine alle abitazioni e, fortunatamente, non si registrano feriti o intossicati.

Le indagini delle forze dell’ordine chiariranno anche l’origine del rogo: al momento non si esclude la pista dolosa.