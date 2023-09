Borgio Verezzi (Savona) – Sfilavano Rolex con la tecnica dell’abbraccio ma sono stati scoperti e catturati dai carabinieri della Stazione di Pietra Ligure.

Un uomo di 57 anni ed una donna di 40 sono stati denunciati dai militari al termina di una una indagine scattata a seguito di numerose denunce per il furto di orologi di marca avvenuti in circostanze molto particolari.

L’ultimo caso ai danni di una settantenne di Borgio che si è scontrato con la donna scoprendo poco dopo che il prezioso Rolex che aveva al polso era “sparito”.

La tecnica, definita in gergo “dell’abbraccio”, è la solita ed evidentemente è di provata efficacia ma la denuncia dell’episodio alle forze dell’ordine ha fatto scattare le verifiche che hanno portato alla scoperta dei colpevoli.

L’attenta analisi degli impianti di video sorveglianza e le descrizioni molto ricche di particolari fornite dai testimoni dell’episodio, hanno consentito agli investigatori dell’Arma di ricostruire gli spostamenti della coppia che pochissimo tempo dopo sono stati intercettati e fermati a bordo di una moto di grossa cilindrata.

I due soggetti, evidentemente molto esperti nel loro “settore”, sono risultati essere responsabili di numerosi analoghi episodi delittuosi dello stesso genere e sempre in danno di ignare persone anziane.

La donna, avvenente, che finge di urtare qualcuno per sbaglio, l’abbraccio affettuoso in danno del malcapitato che nello stupore e nella confusione del momento non si accorge di essere derubato dell’orologio o dei gioielli.

Queste sono le tecniche principali utilizzate.

È molto importante prestare la massima attenzione ed evitare ogni contatto fisico con estranei per evitare di essere vittime di questi reati, definiti di tipo “predatorio”.

È inoltre fondamentale, fanno sapere dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona, segnalare sempre telefonicamente, eventuali situazioni sospette o soggetti che col loro modo di fare ambiguo, talvolta risultano essere gli autori di truffe e furti in danno dei malcapitati.