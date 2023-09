Genova – Un presidio di protesta contro il progetto per la costruzione della Funivia che collegherebbe il Terminal Crociere con il Righi e per contestare “l’assemblea pubblica farsa” che, secondo gli oppositori al progetto sarebbe stata promossa da Comune e Municipio Centro Est. Appuntamento lunedì 18 settembre, davanti alla Biblioteca Berio, a partire dalle 15,30.

I promotori protestano in particolare contro la decisione del Comune e del Municipio di organizzare la riunione lontano dai luoghi che verrebbero maggiormente interessati dai lavori e limitando la partecipazione e 90 persone. Un numero chiuso visto come un “limite” imposto per la contestazione visto che i posti potrebbero essere già stati tutti “prenotati”.

“È palese – scrivono gli organizzatori della protesta – la volontà dell’Amministrazione di evitare ogni reale dialogo con i cittadini e le cittadine e di voler proseguire con il progetto della funivia senza minimamente considerare l’impatto sociale, ambientale ed economico che avrà su decine di migliaia di persone e sulla città intera”.