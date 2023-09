Correnti umide di provenienza occidentale continuano ad interessare la Liguria determinando generali condizioni di variabilità. Temporaneo peggioramento nella giornata di sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 15 settembre 2023

Giornata nel complesso soleggiata sulla nostra regione. Da segnalare solo annuvolamenti sui versanti padani con qualche rovescio nel pomeriggio sulle testate di Val Trebbia e Aveto. Nubi medio-alte in aumento in serata su tutta la regione.

Venti: Deboli da nord al mattino, brezze dominanti nel pomeriggio.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: Stazionarie le minime, in aumento le massime lungo le coste.

sulla costa: minime 19°C/22°C ; massime 25°/29°C

nell’entroterra: minime 9°C/17°C ; massime 22°C/26°C