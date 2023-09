Genova – Ancora un incidente sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Pra e ancora pesanti disagi per il traffico.

Un camion ha perso il controllo per cause ancora da accertare ed ha urtato il guard-rail. Il traffico risulta bloccato in direzione ponente.

Disagi e code anche tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova, dove il ribaltamento di una cisterna carica di gas gpl ha provocato la chiusura dell’autostrada.