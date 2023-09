Genova – Via Campomorone chiusa al traffico, dal confine tra Genova e Campomorone sino all’intersezione semaforizzata con Pontedecimo a causa della perdita di olio sulla strada da parte di un mezzo non identificato.

Sono segnalati disagi, nella zona, per il traffico locale e per la mancanza di segnalazioni in zona che spingono molte auto a percorrere la strada sino a trovare il blocco ed essere costrette ad invertire la marcia.