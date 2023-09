Genova – Il segretario del Partito democratico Elly Schlein arriverà nel capoluogo ligure, lunedì 25 settembre, per chiudere la campagna di mobilitazione per il Lavoro. Per questo il PD genovese si mobilita, nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre, in vie e piazze della città per proseguire le giornate di raccolta firme a sostegno del salario minimo. I genovesi potranno trovare presidi organizzati dai circoli del Partito Democratico a Pra’, Pegli, Castelletto, Centro Storico, Portoria, Sampierdarena, San Fruttuoso, Struppa, Rivarolo, oltre che ad Arenzano, Rossiglione e Sant’Olcese.

Lunedì 25 settembre alle ore 17:00 Elly Schlein sarà a Sestri Ponente per aprire la futura sede del Circolo del Partito Democratico, in Via Paglia, 11r.

A seguire, sempre lunedì 25 settembre, alle 18:30, invece, sarà alla Sala Mercato di Sampierdarena in Piazza Gustavo Modena, 3 per un’iniziativa dal titolo “Lavoro, lavoro, lavoro”.

Parteciperanno, oltre a lavoratrici e lavoratori, Andrea Orlando, Deputato, già Ministro del Lavoro, Maria Cecilia Guerra, Deputata e Resp. Nazionale Lavoro PD, Annamaria Furlan, Senatrice e Brando Benifei, Capodelegazione al Parlamento Europeo PD/S&D.