Santo Stefano Magra (La Spezia) – Una speciale strumentazione che simula gli effetti del consumo di alcol sulla guida a disposizione degli automobilisti che parteciperanno alla speciale campagna di educazione stradale. Prosegue nell’area di servizio di Magra Est, sull’autostrada A12 Genova – Livorno la campagna di sensibilizzazione della polizia stradale per “spiegare” ad automobilisti e motociclisti i rischi che corrono mettendosi alla guida dopo aver bevuto. Insieme alla Croce Rossa della Spezia gli agenti faranno indossare a chi lo desidera la speciale strumentazione per poi provare a fare un percorso simulando, di volta in volta, gli effetti di bevute che sono minime sino agli eccessi che rendono pericoloso mettersi al volante per la perdita di lucidità e di prontezza nei riflessi.

I volontari sottoporranno gli automobilisti a quiz in tema di sicurezza stradale, distribuendo volantini informativi e alcoltest monouso.

I partecipanti avranno anche la possibilità di conoscere da vicino i mezzi operativi utilizzati dalla Polizia Stradale, per l’assistenza agli utenti e il pronto intervento in situazioni di emergenza.