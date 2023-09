Genova – Ha accettato il classico “ultimo appuntamento” in casa dell’ex compagno che aveva lasciato ed è stata violentata. Indagini in corso sull’episodio denunciato da una ragazza di 25 anni che si è presentata in ospedale sotto choc dopo essere fuggita dall’abitazione dell’ex che la avrebbe costretta ad un rapporto sessuale contro la sua volontà.

Il racconto è al vaglio dei carabinieri della stazione della Maddalena che hanno raccolto la denuncia e ora stanno indagando per ricostruire con precisione ciò che è avvenuto nell’appartamento del presunto violentatore.

Dopo aver chiesto ed ottenuto un ultimo chiarimento, l’uomo avrebbe assalito la ragazza sottoponendola ad atti sessuali subiti come una violenza.

L’uomo verrà ascoltato dal giudice che segue il caso e per lui potrebbero aprirsi le porte del carcere o potrebbe essere sottoposto agli arresti domiciliari sino al processo.