Genova – Oltre 74 milioni di euro in arrivo, dal governo centrale, per proseguire la Metropolitana a Rivarolo e per il tratto tra piazza Martinez e Terralba.

A comunicarlo il gruppo della Lega al Comune di Genova

Al capoluogo ligure il Governo Meloni ha assegnato 74,5 milioni da investire sul trasporto rapido di massa.

In particolare il finanziamento servirà per il prolungamento della metropolitana a Rivarolo e il completamento della stazione Martinez/Terralba.