Genova – Scatterà a partire da questo venerdì sera, dalle ore 20, la prova per la zona Ztl in alcune vie del centro.

Le zone interessate saranno quelle di piazza Fontane Marose, via Roma, via XXV aprile e via Interiano.

L’esperimento proseguirà fino alle ore 24 di domenica 8 ottobre e lungo queste strade potranno accedere soltanto i mezzi autorizzati, i mezzi di soccorso e quelli pubblici: non sono previsti, quindi, variazioni per le cose dei bus.