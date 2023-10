Genova – La Polizia Locale è intervenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 3 ottobre, in via di Ponte Reale, nel centro storico del capoluogo ligure, per sedare la rissa che si stava verificando tra due persone e che stava mettendo in pericolo anche i numerosi passanti.

All’arrivo degli agenti, una delle due stava tentando di colpire l’altra con una piccozza, fortunatamente senza riuscirci.

I due sono stati fermati e denunciati dalle forze dell’ordine.