Genova – Un grave incidente si è verificato nella tarda mattinata odierna, poco prima dell’ora di pranzo, in via delle Rocche nel quartiere genovese di Quezzi.

Un’auto, per cause ancora da verificare, sarebbe finita fuori strada, precipitando in un dirupo e fermando la sua corsa solo dopo diverse decine di metri. All’interno del veicolo, un uomo di 41 anni, rimasto gravemente ferito.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per portare il ferito in codice rosso all’ospedale San Martino è servito l’intervento dell’elisoccorso.