Avegno (Genova) – E’ in codice rosso la donna di 85 anni che quest’oggi è stata investita da un furgoncino mentre si trovava in via Rosaguta.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e i Carabinieri. La pensionata è stata soccorsa e, viste le sue condizioni, trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

E’ ancora da chiarire la dinamica del sinistro stradale.