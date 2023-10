Genova – E’ stato raddrizzato e rimosso il camion che questa mattina, intorno alle 13, si è ribaltato per cause ancora da chiarire mentre percorreva l’autostrada A7 Genova – Milano nei pressi del passo dei Giovi.

Il mezzo pesante percorreva l’autostrada in direzione Genova quando ha perso il controllo e si è ribaltato su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Busalla che hanno messo in sicurezza l’area e poi hanno avviato le operazioni per raddrizzare e rimuovere il mezzo incidentato.

(Foto Vigili del Fuoco)