E’ scattata alle 21 di ieri sera e proseguirà sino alle 11 di oggi, giovedì 19 ottobre, lo stato di Allerta Arancione per maltempo e temporali, il più alto previsto per questo tipo di emergenze.

Questa la suddivisione oraria della giornata e i relativi livelli di allerta:

• ZONA A: allerta Gialla sui bacini medi e piccoli sino alle 15

• ZONA B: Allerta Arancione dalle 21 alle 7 e poi ancora Gialla dalle 7 alla mezzanotte

• ZONA C: Arancione sino alle 11 (Bacini Medi e Piccoli) e poi di nuovo Gialla (Bacini Grandi) e ancora Allerta Gialla su tutti i bacini dalle 11 alla mezzanotte

• ZONA E: Allerta Arancione fino alle 7 (Bacini Medi e Piccoli) poi Gialla (Bacini Grandi) sino alle 10 e Gialla (Bacini Medi e Piccoli) dalle 7 alla mezzanotte

Queste le previsioni di Arpal :

GIOVEDI’ 19 OTTOBRE: Permangono condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su BCE, forti o organizzati su A, bassa probabilità di temporali forti su D. I fenomeni saranno caratterizzati da intensità fino a molto forte su C, fino a forte su BE, moderata su A; le cumulate saranno elevate su CE, significative su ABD. Venti di intensità fino a burrasca settentrionali su B, meridionali su C; forti settentrionali su A.

VENERDI’ 20 OTTOBRE: Nuova fase di marcata instabilità per il transito di un sistema frontale. Fenomeni diffusi anche a carattere di temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le aree. Precipitazioni con intensità fino a forte e cumulate elevate su ACE. Ventilazione in aumento fino a burrasca forte su tutte le zone, raffiche superiori a 100 km/h in particolare sui rilievi. Moto ondoso in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense da sud ovest su tutte le coste (periodo fino a 9 secondi).