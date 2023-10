E’ scattata alle 22 e proseguirà sino a domani, salvo modifiche, l’Allerta Arancione per temporali che interessa tutta la Liguria.

Queste le singole zone:

• ZONA A: Allerta Arancione dalle 22 alle 15 di domani venerdì 20 ottobre, a seguire allerta Gialla sino alle 18 (Bacini Medi e Grandi)

• ZONA B: Allerta Arancione dalle 22 sino alle 15 di domani

• ZONA C: Allerta Arancione dalle 22 alle 15 di domani e infine Gialla fino alle 23.59

• ZONA D: Allerta Arancione dalle 22 alle 15 di domani (Bacini piccoli e medi) Gialla su (bacini grandi

• ZONA E: Allerta Arancione dalle 22 alle 15 di domani (Bacni piccoli e Medi) e Gialla (Bacini Grandi), segue Allerta Gialla sino alle 23,59 su bacini Medi e Grandi

La situazione si fa più critica a Ponente, domani mattina più a Levante.

Nella mattinata di domani atteso l’ingresso del fronte con piogge intense e copiose con rovesci e temporali.

Atteso miglioramento dal primo pomeriggio.

Sono attesi venti meridionali di burrasca forte con raffiche fino a 80-90 km/h su costa e 120-140 km/h sui rilievi.

Mare in aumento fino a molto agitato con mareggiate anche intense per onda di libeccio con periodo fino a 7-8 secondi.

Sabato migliora su Centro-Ponente ma continua l’instabilità sul Levante.

Queste le previsioni di Arpal:

DOMANI VENERDI’ 20 OTTOBRE: Un intenso sistema frontale attraversa la Liguria a partire da Ponente con precipitazioni diffuse di intensità fino a molto forte e cumulate elevate in particolare a ridosso dei rilievi.

Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti anche associati a colpi di vento con possibili raffiche oltre 100 km/h.

Venti meridionali fino a burrasca forte con raffiche oltre 80-90 km/h su costa e oltre 120-140 km/h sui rilievi.

Mare in aumento fino agitato o molto agitato per onda formata da Sud/Sudovest con mareggiate anche intense.

DOPODOMANI SABATO 21 OTTOBRE: Un flusso umido dai quadranti meridionali mantiene condizioni di instabilità con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale in particolare su C, con cumulate significative.