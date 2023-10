Colpo di scena nel caso dei fuori onda di Striscia la Notizia sul giornalista Andrea Giambruno, compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, da oggi “ex”.

A seguito delle rivelazioni del quotidiano satirico di Ricci, trasmesso da Mediaset, la presidente Meloni ha deciso di annunciare la fine del rapporto con il padre della figlia Ginevra. I due non sono uniti in matrimonio.

“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui – scrive Meloni – Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.

Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto.

Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio.

Non ho altro da dire su questo.

Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua.