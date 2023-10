Torna l’ora solare e nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre occorre spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio. Il provvedimento ufficiale scatta alle tre in punto quando la maggior parte degli italiani dorme. Computer, cellulari e orologi digitali dovrebbero aggiornarsi da soli ma potrebbe essere necessario configurarli correttamente mentre gli orologi “vecchia maniera” necessiteranno dell’intervento manuale. Quando saranno le tre di notte, occorrerà spostare indietro le lancette di un’ora e quindi alle due.

Si dormirà quindi un’ora di più, con buona pace dei detrattori del sistema ideato per risparmiare energia elettrica e “guadagnare ore di luce naturale.

In effetti l’efficacia e l’utilità del provvedimento è in discussione da tempo e a livello europeo, tutti e 27 i Paesi partecipanti all’Unione sono stati lasciati liberi di scegliere.

L’Italia ha deciso di mantenere l’alternanza di ora solare e ora legale e i “conteggi” sui presunti risparmi, specie sulla bolletta energetica, si sprecano.