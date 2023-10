Arenzano – Ancora nessuna traccia della tartaruga Agato sfuggita su un treno alla padrona che lo aveva messo in un trasportino.

Agato si è perso il 24 ottobre sul treno numero 12321 Savona/Pisa ed è salito ad Arenzano intorno alle 6,29. La padrona, arrivata a Genova Brignole intorno alle 7 e 15 ha scoperto che la tartaruga era riuscita chissà come ad aprire il trasportino e a fuggire ed ha allertato la polizia ferroviaria che ha chiesto al capotreno di controllare e di allertare il personale addetto alla pulizia oltre al personale Polfer di Pisa, dove il treno era diretto.

La tartaruga Agato, però, non è stata trovata e la padrona è disperata e spera ancora che qualcuno la riconsegni.