Genova – E’ una mattinata di traffico infernale quella che si sta vivendo lungo l’autostrada A10, con automobilisti e trasportatori bloccati nel traffico. Intorno alla metà della mattinata, infatti, un mezzo avrebbe preso fuoco, creando diversi disagi nel tratto tra Genova Pra’ e Arenzano.

Il fatto si è verificato in direzione Ventimiglia e, al momento, si registrerebbero circa 4 chilometri di coda.

Altre code, inoltre, si registrano in A26 in direzione sud tra Masone e Genova Voltri e in A12 tra Lavagna e Sestri Levante, in direzione est.