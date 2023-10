Genova – Usava il monopattino elettrico per spostarsi rapidamente tra Sampierdarena e Cornigliano e consegnare le dosi di droga. Un 25enne è stato bloccato dalla polizia al termine di indagini avviate a seguito di alcune segnalazioni.

Gli agenti hanno verificato che il ragazzo usciva con il monopattino e lo usava per raggiungere appuntamenti concordati con i “clienti” per la consegna della droga.

Il giovane è stato seguito e visto affiancare il cliente in via Spataro per poi invitarlo a con un cenno del capo a seguirlo tra i camion posteggiati, dove è avvenuta la compravendita.

Gli agenti hanno fermato il 25enne e lo hanno accompagnato presso la sua abitazione di Via Rolla dove , occultati nelle varie stanze, sono stati trovati circa 37 gr di cocaina suddivisi in più di 50 involucri già pronti allo smercio.

Arrestato anche il coinquilino 40enne.