Genova – Si è sentito male in casa e fortunatamente i genitori hanno subito chiamato il 118 il bambino di un anno e mezzo che è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Gaslini per sospetta intossicazione da farmaci.

I genitori hanno infatti trovato una scatola di un potente anti dolorifico aperta e con alcune pillole mancanti e temono che il piccolo le abbia ingerite per errore.

Il bambino è stato preso in consegna dal personale paramedico e trasferito d’urgenza in ospedale dove sono in corso le terapie necessarie.

Nel frattempo i medici stanno esaminando il quadro clinico e gli esami del sangue per capire se davvero il piccolo abbia ingerito il farmaco.

Nel frattempo, nell’abitazione del bambino, nel comune di Neirone, sono arrivati i carabinieri per ascoltare i genitori e cercare di ricostruire come si siano svolti i fatti.

I medici ricordano a tutti i genitori a tenere i farmaci e le sostanze pericolose in luoghi sicuri e non raggiungibili dai bambini.