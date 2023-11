La Spezia – Niente musica amplificata per strada dalle 14 alle 7 del mattino. Il Comune di La Spezia dichiara guerra alle casse acustiche wifi e bluetooth e a chi disturba la quiete pubblica.

Il Sindaco Pierluigi Peracchini, a seguito delle numerose segnalazioni pervenute e al fine di tutelare la tranquillità e il riposo dei residenti non solo negli orari serali e notturni, ha firmato un’ordinanza che estende la sfera temporale in cui vige il divieto di utilizzo su tutto il territorio comunale di qualsiasi tipologia di strumenti di riproduzione, amplificazione e diffusione musicale in aree, vie e piazze cittadine. Il provvedimento prevede infatti che il divieto sia in vigore già a partire dalle ore 14 e sino alle ore 7, anziché a partire dalle ore 22 come invece stabiliva la precedente ordinanza.

Sono esclusi dal provvedimento tablet, smartphone e computer portatili, se non connessi a casse portatili bluetooth o wireless, che per la ridotta capacità di diffusione ed amplificazione, non sono da considerarsi disturbanti.

È fatta salva la facoltà per la Civica Amministrazione di sospendere l’efficacia del presente provvedimento in area determinata in relazione a spettacoli ed eventi vari autorizzati, allorché tale modalità di diffusione musicale costituisca parte dell’evento in programma. È fatta altresì salva l’applicazione delle speciali discipline previste per gli spazi pertinenziali a pubblici esercizi, per la pubblicità fonica e altre forme di diffusione musicale in luoghi aperti al pubblico oggetto di autorizzazione da parte dei competenti Uffici Comunali.