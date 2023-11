Genova – Fermato dalla polizia per un controllo è fuggito su un’auto rubata ed ha causato un grave incidente sulla Sopraelevata. Inseguimento da film poliziesco, questa mattina, prima dell’alba, sulla strada Aldo Moro che collega Sampierdarena con la Foce. Un’auto con a bordo un malvivente che aveva appena forzato un posto di blocco ha imboccato la Sopraelevata in direzione levante e a tutta velocità.

Nella gimkana tra le auto il malvivente ha speronato un motociclista all’altezza di via delle Casaccie e lo ha fatto cadere rovinosamente a terra.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 della Croce Bianca Genovese mentre l’auto del fuggitivo è stata bloccata poco lontano da altre auto delle forze dell’ordine che sono intervenute in sostegno della prima.

Il malvivente è stato arrestato mentre l’ambulanza trasportava in codice rosso – il più grave- il ferito all’ospedale San Martino.

La persona ha riportato diverse fratture, ferite e lesioni anche molto gravi ma non sarebbe in pericolo di morte.

La Sopraelevata è rimasta chiusa all’altezza di piazza Cavour sino alle 8 con gravi ripercussioni sul traffico locale.