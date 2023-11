Genova – Alessio Piana è ufficialmente il nuovo assessore allo Sviluppo Economico di Regione Liguria. La nomina è arrivata oggi durante la seduta della giunta regionale presieduta da Giovanni Toti.

Piana prende il posto di Andrea Benveduti, che si è dimesso venerdì scorso, e le medesime deleghe, Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e logistica, Digitalizzazione, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione.

“Abbiamo dato il benvenuto in Giunta al neo assessore regionale Alessio Piana – dichiara il presidente Giovanni Toti – Assorbirà tutte le deleghe del suo predecessore Andrea Benveduti, che ringrazio per il lavoro prezioso svolto in questi anni. Siamo certi che proseguirà il lavoro già avviato, nel solco della continuità, coniugandola con l’entusiasmo e la voglia di fare legati al nuovo incarico. Il suo impegno sul territorio è ampiamente riconosciuto e siamo certi che la sua esperienza sarà fondamentale nel portare avanti i progetti futuri per continuare a sostenere la crescita del nostro tessuto economico e produttivo”.

“Sono grato al mio partito, la Lega, e al presidente regionale Giovanni Toti per avermi affidato l’importante incarico di assessore regionale allo Sviluppo economico – esordisce Alessio Piana – La responsabilità è doppia perché raccolgo l’eredità di Edoardo Rixi e Andrea Benveduti, che hanno guidato nelle ultime due legislature un dipartimento strategico per l’intera Liguria. Sarà mio compito lavorare in continuità con gli ottimi risultati portati a casa dai miei predecessori, in un assessorato che si regge su due assi: da un lato il commercio, l’artigianato e le micro, piccole e medie imprese; dall’altro l’industria, l’energia, i porti e la logistica. Senza dimenticare le tematiche legate alla sicurezza, all’emigrazione ed immigrazione che, seppur meno operative viste le competenze regionali, meritano comunque una grande attenzione”.

Alessio Piana è nato nel 1976, vive a Genova ed è dipendente pubblico in aspettativa. Negli anni ha assunto incarichi politici, tra cui: capogruppo della Lega Nord nel Comune di Genova (dal 2007 al 2012 e dal 2015 al 2017), segretario provinciale genovese della Lega Nord (dal 2011 al 2013) e commissario cittadino del partito (dal 2018 al 2020). E istituzionali: presidente del Consiglio comunale di Genova, presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Liguria e membro dell’ufficio di presidenza di Anci Liguria (dal 2017 al 2020), oltreché membro del Consiglio nazionale di Anci (dal 2019 al 2020). Nel 2020 è stato eletto consigliere regionale e fino ad oggi è stato presidente della III Commissione “Attività produttive, cultura, formazione e lavoro”.