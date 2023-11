Ceriale (Savona) – Il corpo senza vita di una persona è stato ritrovato questo pomeriggio nel greto du un torrente in via Tagliasacchi. Sono stati due escursionisti di passaggio a scorgere il cadavere e a dare immediatamente l’allarme chiamando il 112 e il 118.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 ma per la persona non c’era ormai nulla da fare.

Il corpo era avvolto in una coperta e gli agenti della Scientifica hanno isolato la zona per poi procedere alla verifica del ritrovamento, al recupero del corpo e alle successive indagini per rilevare elementi utili alle indagini.

Il medico legale ha redatto un primo rapporto ma sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Secondo le prime informazioni sembra che il corpo si trovasse sul posto già da diverso tempo.

Al vaglio le denunce di scomparsa.