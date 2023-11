Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera nel quartiere di Quezzi, sulle alture del capoluogo ligure, dove un camioncino dell’Amiu ha scontrato un palo della luce.

E’ successo in via Daneo e il lampione urtato dal mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti è andato a schiantarsi contro la facciata di un palazzo, sfondando una finestra di un appartamento al primo piano.

Fortunatamente l’impatto non ha causato feriti ma solo un grande spavento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale e la strada è rimasta chiusa a lungo causando i disagi.

foto tratta dal gruppo Facebook “Sei di Quezzi se…”