Genova – Un nuovo supermercato Esselunga anche negli spazi riqualificati dell’ex Mira Lanza di Rivarolo. Spunta il marchio lombardo della grande distribuzione nel futuro dell’ex stabilimento industriale della Valpolcevera e dopo i punti vendita di Albaro e di Sampierdarena ed il progetto per quello di Sestri Ponente, alcune “coincidenze” lasciano supporre che anche nella Valpolcevera arriverà un supermercato.

Proprio recentemente, infatti, la conferenza dei servizi ha dato via libera ad alcune “varianti” nel piano originario per la riqualificazione dell’area che lasciano supporre l’arrivo di un insediamento della grande distribuzione. In particolare è stato richiesto il permesso per un parcheggio sotterraneo multipiano che difficilmente si spiegherebbe con i soli insediamenti di negozi di vicinato e servizi previsti nel progetto iniziale.

Inoltre non è un mistero che il marchio lombardo di Esselunga abbia un forte interessamento per la nostra città, la prima ad aprire le porte all’arrivo dei supermercati del gruppo che da sempre lamentava una certa difficoltà ad entrare nel settore in Liguria.

Conferme ufficiali, al momento, non ce ne sono ma il piano di espansione di Esselunga a Genova non dovrebbe lasciarsi sfuggire l’occasione di “mettere un piede” anche in Valpolcevera.

Unico “ostacolo” il ritardo nell’avvio dei lavori di riqualificazione dell’area ex Mira Lanza. Inizialmente prevista per inizio 2024, la partenza dei lavori potrebbe slittare proprio per consentire la nuova progettazione e l’accoglimento delle variazioni previste.