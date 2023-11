Imperia – Il Questore di Imperia Giuseppe Felice Peritore nell’ambito delle proprie competenze di Autorità provinciale di pubblica sicurezza, in data 16.11.2023, ha provveduto a comminare un provvedimento di sospensione della licenza per giorni 10 al locale “Ice on Fire” sito ad Imperia, Via Rambaldo 42, come previsto dell’art 100 T.U.L.P.S..

Il Decreto di sospensione dell’attività emesso dal Questore giunge all’esito di una serie di controlli congiunti operati da agenti della Polizia di Stato e da militari dell’Arma dei Carabinieri di Imperia: i controlli, effettuati in un periodo di più di un anno (da ultimo il 11.11.2023), vedevano il locale in questione abituale ritrovo di persone pregiudicate per vari reati quali produzione e/o spaccio di sostanze stupefacenti, rissa, ricettazione, minacce, porto abusivo d’armi, lesioni personali e resistenza di pubblico ufficiale.

L’intervento delle Forze dell’Ordine veniva sollecitato da numerose segnalazioni effettuate dalla popolazione residente che hanno reso necessaria l’adozione del provvedimento in questione a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.