Cairo Montenotte (Savona) – Molta paura, gravi danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato ieri sera, intorno alle 23,30 in un garage di una palazzina in località Valeriola, nel comune di Cairo.

Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate tra una catasta di legna e materiale da lavoro che ha sviluppato fiamme alte e forti che hanno dato filo da torcere ai vigili del fuoco intervenuti per domare l’incendio.

L’abitazione è stata evacuata mentre i pompieri cercavano di spegnere il rogo assicurandosi che all’interno non si trovasse nessuno.

Spento il rogo sono iniziate le operazioni di bonifica e le indagini per accertare l’origine.

La parte di edificio soprastante il garage è stata dichiarata temporaneamente inagibile per i danni causati dal forte calore sviluppato dalle fiamme alle parti in muratura e alla soletta che sostiene soffitto e pavimento.

Nelle prossime ore i tecnici del Comune accerteranno la stabilità determinando o meno la possibilità di rientrare nell’abitazione.