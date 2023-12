Genova – Arrivano sulle alture di Voltri, in zona Fado, i primi fiocchi di neve che accompagnano la perturbazione attesa nel primo pomeriggio di oggi.

Nevica nel savonese da questa mattina e fiocchi bianchi vengono segnalati sui versanti padani già da qualche ora.

Ricordiamo che, alle 14, scatta l’Allerta Gialla per neve in Liguria

(foto di Archivio)