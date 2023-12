Genova – Fedele alle tradizioni torna la ruota panoramica per le festività natalizie. L’attrazione turistica è tornata in testa ai Magazzini del Cotone, nel Porto Antico, affacciata sul mare e sulle navi che entrano ed escono dallo scalo genovese. Uno dei punti di vista più apprezzati dagli appassionati della ruota panoramica in versione genovese.