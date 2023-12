Genova – Inizia male anche questa giornata sulle autostrade attorno al capoluogo ligure dove si segnalano già auto e Tir in coda, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, in direzione Ventimiglia, a causa di un mezzo in avaria.

Rallentamenti che si estendono mano a mano che la coda si allunga interessando altri tratti