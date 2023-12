Genova – Si sono conclusi i lavori di demolizione della rimessa delle Gavette, in via Piacenza: un intervento che fa parte del primo lotto del piano dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, progetto PNRR finanziato dal Ministero dei Trasporti.

I lavori sono stati affidati nel marzo 2021, per un importo totale di oltre 66 milioni di euro, ad un’ATI – associazione temporanea di imprese – e comprendono la totale ristrutturazione della storica rimessa AMT della Valbisagno che sarà completata entro la metà del 2025.

Il progetto della nuova rimessa delle Gavette è stato elaborato con l’obiettivo di attestarsi ai livelli massimi per standard innovativi ed ambientali, anche attraverso la realizzazione di una stazione per ricariche bus elettrici e di una copertura con sistemazione a verde in prossimità del plesso scolastico di via Lodi, al fine di abbattere l’impatto dell’opera nel contesto urbano.

«La demolizione della vecchia rimessa delle Gavette è uno step molto importante del processo di modernizzazione del trasporto pubblico locale in Valbisagno e in tutta Genova, nel quadro dell’ambizioso progetto dei 4 Assi di Forza – dichiara l’assessore comunale alla Mobilità integrata e Trasporti Matteo Campora – Un intervento che prevede non solo l’installazione delle ricariche per i nuovi bus elettrici di ultima generazione che serviranno la Valbisagno lungo l’asse Centro, ma anche la realizzazione di una piastra pedonale di 6mila metri quadrati con spazi verdi e aree dedicate allo sport. Si tratta dunque di un’opera che accoglie e mette in pratica i principi della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale, consentendo così di traguardare una maggiore vivibilità per i residenti».

L’esecuzione dei lavori alle Gavette entra nel vivo dopo una lunga ed attenta attività di progettazione esecutiva: dopo la fase di demolizione, le attività di costruzione vedranno impegnata la Cosedil S.p.A. per tutto il 2024.

Inoltre, le attività esecutive concordate fra Comune e RTI – raggruppamento temporaneo di imprese – appaltatore saranno portate avanti con un programma di “fasizzazione” del cantiere che ha l’obiettivo di ridurre al minimo l’impatto sulla normale attività di trasporto pubblico.

Nell’appalto è compresa anche la ricostruzione della storica rimessa di via Bobbio a Staglieno, con la realizzazione di un parcheggio di interscambio di due piani in corrispondenza dell’uscita del casello autostradale di Genova Est.