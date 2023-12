La Pro Loco Pieve Ligure, in collaborazione con il Comune di Pieve Ligure organizza il primo Mercatino di Natale venerdì 8 dicembre in P.le San Michele dalle ore 9.00 alle 20.

Durante tutta la manifestazione avranno luogo giochi, spettacoli e laboratori per grandi e piccini con luna park e gonfiabili.

La mattina dalle 10 e 30 animazione col “Paese dei Balocchi”, il Luna Park degli Elfi di Jeca Eventi.

Alle 12.30 apertura stand gastronomici a cura di Ristorante “Lo Scalo” e volontari della “Colazione del Povero”.

Sempre alle 12.30 sfilata di moda Vintage a cura di Chiara Farsaci, (Le modelle saranno preparate da “LE COIFFEUR PIEVE” di Valentina Toscano e da “Nymphaeum Parrucchiere Estetica” di Camogli.

Dalle 14 alle 15 lo spettacolo della Band degli Orsi

Alle 15.30 Spettacolo col cantastorie Picetti

Ore 16 e 30 spettacolo di Arti Circensi “Giambello Circus” di Jeca Eventi

La magia del Natale esploderà alle 18.00 con la tradizionale accensione della Stella Cometa sopra il Santuario di Santa Croce ad opera dei Volontari “Amici di Santa Croce”, a seguire riscalderanno gli animi il coro Gospel “SPIRITUAL & FOLK” e tanto, fumante vin brulé

Selezione Musicale a cura di Paolo Benvenuto

“La Pro Loco tiene moltissimo a questa manifestazione, – ha dichiarato Andrea Caprioli, presidente della Pro Loco di Pieve Ligure – cui si è dedicata con grande cura, per offrire a grandi e soprattutto ai piccini una giornata serena. Ci sarà la cassetta delle lettere di Babbo Natale, e i bambini potranno spedire la loro letterina direttamente al suo indirizzo Vorrei anche sottolineare, al di là del programma in cui abbiamo cercato di declinare l’attenzione per ogni fascia della popolazione, che teniamo molto alla beneficenza, e saranno presenti sia la band degli Orsi sia la “Colazione del povero” per raccontare la loro esperienza e raccogliere fondi”.

“Per dare un ulteriore impatto solidale a questo evento, abbiamo anche organizzato – ha detto la Sindaco di Pieve Ligure Paola Negro – uno “Svuota-armadio”, un libero scambio di indumenti usati e puliti che esporremo su un banco organizzato dal Comune per incentivare il riciclo e la cultura del non spreco tra la cittadinanza”.