Genova – A partire dalle ore 22 di lunedì 11 dicembre sarà chiusa l’entrata del casello di Genova Nervi in direzione Livorno, lungo l’Autostrada A12.

La chiusura sarà ininterrotta e durerà per le otto settimane successive, con la fine dei lavori prevista per il prossimo 5 febbraio 2024, tra circa due mesi.

L’intervento si è reso necessario per la riqualifica e la manutenzione delle barriere di sicurezza e della pensilina della stazione d’ingresso e uscita. Grossi disagi per automobilisti e trasportatori, che per procedere in direzione est saranno costretti ad entrare in Autostrada o al casello di Genova Est oppure in quello di Recco.