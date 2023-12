Masone (Genova) – Automobilisti e trasportatori già in coda, prima dell’alba, sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce nel tratto tra Masone e Ovada in direzione nord.

Il traffico è già incolonnato dal km 14 per lavori che proseguono ormai da anni.

Forti le proteste e torna la richiesta di rendere completamente gratuito il biglietto per i tratti interessati dai cantieri senza dove ricorrere a macchinose iscrizioni online, piattaforme che spesso non registrano correttamente i dati e costringono pendolari e trasportatori ad attendere a lungo prima di veder restituita parte delle somme spese a fronte di disagi che sono ormai quotidiani da anni.