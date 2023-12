Genova – Oltre 40 caravan e alloggi mobili dei giostrai del Luna Park troveranno sistemazione nelle aree dell’ex diga di Begato tra le proteste dei residenti e la perplessità del Municipio che afferma di non essere stato interpellato.

“Scopriamo – denuncia il presidente Federico Romeo – che il Comune di Genova ha autorizzato il posizionamento di circa 40 caravan e alloggi mobili degli ambulanti del Luna Park, nel sito della ex Diga di Via Maritano, che è ancora area di cantiere. Nessuno si è degnato di comunicare ufficialmente la questione al nostro Municipio che è legittimamente chiamato a dare anche informazioni alla cittadinanza”.

Forte la perplessità del presidente del Municipio che, ancora una volta, punta il dito sulle dinamiche con cui l’amministrazione Bucci stravolge il normale iter di confronto tra Municipi e Palazzo Tursi.

“Sono allibito – spiega Romeo – per questo modo di procede e inoltre, il sito individuato non è assolutamente idoneo poiché adiacente al Paladiamante, una struttura adibita a eventi sportivi e sociali. Ci sono mezzi che stanno sostando anche all’interno di un’area adibita esclusivamente all’impianto sportivo, come evidenziato dalla segnaletica verticale. Questo è un problema anche per ragioni di sicurezza dell’impianto stesso. Una roba incredibile!”.

Alle polemiche tra Municipio e Comune si aggiunge anche la protesta dei residenti, che non comprendono per quale motivo la comunità che lavorerà a Ponte Parodi, nella zona della Stazione Marittima e del Porto Antico, debba fare la spola tra Begato e il centro città

“Desideriamo che sia chiaro – spiegano al Municipio – che per quanto ci riguarda non abbiamo nulla contro gli ambulanti del Luna Park, al contrario pensiamo che sarebbe stato opportuno individuare aree di sosta più idonee alle loro esigenze e condividendo coi territori”.