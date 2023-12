Vobbia (Genova) – E’ uscito con il Tir dall’autostrada ed ha cercato di raggiungere Genova per la viabilità ordinaria restando incastrato lungo la strada. Ancora un’emergenza Tir sulle strade della Liguria e questa volta si è rischiato grosso perché il conducente, sempre più nel panico per l’inconveniente, si è sentito male.

E’ successo nella notte in località Noceto, nel comune di Vobbia. Un grosso camion è uscito dall’autostrada A7 Genova Milano al casello di Isola del Cantone ed ha imboccato la strada che conduce a Vobbia e poi a Genova passando per Crocefieschi. Sbagliando strada si è ritrovato sulle stradine sempre più strette che portano alla frazione di Noceto e poi è rimasto incastrato.

Sono iniziate estenuanti manovre per cercare di uscire dalla brutta situazione ma, invece di risolvere, il camionista straniero ha complicato le cose al punto da restare completamente bloccato.

A questo punto ha chiesto aiuto e poi si è sentito male e si è temuto potesse essere stato colpito da un infarto.

L’emergenza è scattata e i vigili del fuoco e il 118 hanno raggiunto il punto della segnalazione trovando il camionista agitato e dolorante ma in buone condizioni e il Tir completamente in bilico.

I pompieri hanno lavorato per ore per liberare il camion e la strada e il personale dell’ambulanza ha effettuato un elettocardiogramma al camionista per accertare che non avesse problemi al cuore e poi lo hanno trasferito all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Al termine dell’emergenza sono scattate le indagini poiché il numero di Tir che resta bloccat sulle strade della zona o che causa danni urtando case e vetture parcheggiate ha ormai raggiunto il livello di allarme e si cerca di stabilire cosa causi questa emergenza.

Sotto la lente di ingrandimento anche le chiusure notturne delle autostrade, per lavori, che potrebbero spingere i camionisti a percorrere strade mal segnalate sui navigatori.

(foto di Archivio)