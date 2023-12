Manarola (La Spezia) – Torna il tradizionale presepe e oggi, 8 dicembre, come da tradizione, è stato acceso la spettacolare e storica composizione ideata nel 1961 da Mario Andreoli. Un’edizione un pò meno felice visto che si tratta della prima cui non partecipa l’ideatore, deceduto un anno fa.

“Uno dei simboli non solo delle Cinque Terre, ma di tutta la Liguria nel periodo natalizio – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, presente all’accensione – Quest’anno, per la prima volta, il complesso che conta oltre 200 figure illuminate sulla collina a picco sul mare, si illumina senza il suo creatore, Mario Andreoli, scomparso un anno fa. Per questo, oggi più che mai, vogliamo ricordare questa figura, il suo talento, il suo straordinario e immaginifico lavoro, capace di trasformare un luogo magico come Manarola in qualcosa di unico al mondo”.