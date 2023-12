Genova – Carenza di personale di oltre il 50% del necessario e risorse sempre più ridotte nonostante l’aumento del lavoro e delle necessità. Sciopero con presidio, davanti al Palazzo di Giustizia di Genova per i dipendenti del Tribunale dei Minori.

Le motivazioni della protesta riguardano la grave situazione in cui riversano gli Uffici e le Cancellerie del Tribunale dei Minori: la grave carenza di personale, l’avvio del processo civile telematico senza alcun adattamento alla materia legata all’ambito minorile e l’aumento del carico di lavoro in ambito penale e civile.

La Fp Cgil chiede alla Presidente della Corte d’Appello di Genova che vengano prese adeguatamente in considerazione le richieste avanzate e il ripristino di corrette relazioni sindacali attraverso l’immediata convocazione di un tavolo urgente finalizzato a definire le misure necessarie atte a garantire la regolare prosecuzione del lavoro degli Uffici del Tribunale per i minori.

Richieste che vengono formulate soprattutto per scongiurare possibili ricadute sui destini e sul futuro di minori e famiglie