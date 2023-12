Genova – Un esercito di Babbi Natale che cammina per le vie del centro città in una esibizione sportiva per beneficenza. Per il settimo anno torna la Camminata di Babbo Natale organizzata dall’associazione MyTrekking con lo scopo di divertire e portare un aiuto concreto all’istituto Giannina Gaslini e alla ricerca per il trapianto di midollo

Quest’anno l’appuntamento è fissato per questa mattina, alle 10,30, in piazza De Ferrari.

Chi desidera partecipare alla camminata può arrivare anche prima, sempre in piazza De Ferrari e iscriversi, versando 15 euro, al curioso furgoncino che sponsorizza l’evento. Oltre alla pettorina riceverà il costume da Babbo Natale e la barba bianca di ordinanza ma sono graditi anche costumi preparati a casa e magari ironici o goliardici.

Dopo balli e musica inizierà la Camminata dei Babbo Natale per le vie della città e che si concluderà ancora in piazza De Ferrari.

Complice la giornata di bel tempo è attesa una partecipazione record.