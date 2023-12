Genova – Un uomo di 40 anni è finito all’ospedale dopo aver acceso un petardo per strada in via 2 dicembre 1944, nel ponente del capoluogo ligure.

Il fatto si è verificato nel tardo pomeriggio odierno, mentre è ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L’uomo ha riportato alcune ferite e bruciature ad entrambe le mani, per le quali si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.

L’ambulanza giunta sul posto ha portato il 40enne rimasto ferito all’ospedale di Voltri in codice giallo. L’uomo è stato medicato.