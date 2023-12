Genova – C’è voluta una scarica di taser per disarmare e mettere al tappeto il 49enne che ieri sera aveva deciso di mangiare gratis in una pizzeria della zona di Prè, nel cento storico genovese. L’uomo è entrato nel locale ed ha ordinato la cena, abbondante, ma al momento di pagare ha estratto un coltellino ed ha iniziato a minacciare i camerieri pretendendo addirittura che gli venisse servito altro cibo.

Per convincere le persone di servizio ha anche più volte mostrato una fondina di una pistola sotto la giacca.

Dimostrando molto sangue freddo i camerieri hanno distratto l’uomo per chiamare le forze dell’ordine e poi hanno fatto quello che chiedeva sino all’arrivo dei poliziotti che però hanno dovuto usare un taser per immobilizzare l’uomo.

Solo più tardi di è infatti accertato che la pistola era un semplice giocattolo.